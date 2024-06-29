Названы самые популярные электронные книги среди туляков

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Больше всего жители нашего региона любят читать фэнтези, фантастику, любовные романы и мистику.

Книжный сервис «Литрес» изучил продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Тульской области и выяснил, какие из них пользовались наибольшим спросом в первом полугодии 2024 года.

В топ-10 книг вошли:

«Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», Татьяна Серганова. 16+ «Совершенные. Тайны Пантеона», Марина Суржевская. 16+ «Травница или как выжить среди магов», Татьяна Серганова. 16+ «Загадочная история Элизабет», Джеймс Кэмирон Гейтсбери. 16+ «Поиски утраченного завтра», Сергей Лукьяненко. 16+ «Марь», Татьяна Корсакова. 16+ «Здравствуйте, я невеста дракона!», Татьяна Серганова. 16+ «Хрустальная туфелька 43 размера», Наталья Мамлеева. 16+ «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи», Виктор Дашкевич. 16+ «Антидемон. Книга 13», Серж Винтеркей. 16+

В Тульской области, как и в целом по всей России, самыми популярными жанрами среди пользователей стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.