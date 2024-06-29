Названы самые популярные электронные книги среди туляков

Книжный сервис «Литрес» изучил продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Тульской области и выяснил, какие из них пользовались наибольшим спросом в первом полугодии 2024 года.
В топ-10 книг вошли:
- «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», Татьяна Серганова. 16+
- «Совершенные. Тайны Пантеона», Марина Суржевская. 16+
- «Травница или как выжить среди магов», Татьяна Серганова. 16+
- «Загадочная история Элизабет», Джеймс Кэмирон Гейтсбери. 16+
- «Поиски утраченного завтра», Сергей Лукьяненко. 16+
- «Марь», Татьяна Корсакова. 16+
- «Здравствуйте, я невеста дракона!», Татьяна Серганова. 16+
- «Хрустальная туфелька 43 размера», Наталья Мамлеева. 16+
- «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи», Виктор Дашкевич. 16+
- «Антидемон. Книга 13», Серж Винтеркей. 16+
В Тульской области, как и в целом по всей России, самыми популярными жанрами среди пользователей стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.