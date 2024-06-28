Жители ЦФО хотят посещать больше концертов в своих городах

Каждый третий россиянин посещает культурные мероприятия два раза в год, самый востребованный формат — концерты.

Приемлемая сумма, которую готовы потратить за один раз на культурный досуг, — от 500 до 1000 рублей.

Согласно результатам опроса*, 33% респондентов посещают культурные мероприятия раз в полгода, 25% — раз в 2-3 месяца, 12% — несколько раз в месяц, а 2% делают это несколько раз в неделю. Доля опрошенных, которые вообще никогда не ходят на культурные мероприятия, составляет 28%.

Согласно исследованиям, жителям ЦФО хотелось бы больше ярких культурных мероприятий проходящих в их городах проживания. Об этом рассказал 41% респондентов. Люди хотели бы видеть побольше концертов, фестивалей и выставок.

Концерты — вообще самый популярный формат культурного досуга: среди тех, кто отметил недостаток культурных развлечений в своих городах, более половины (57%) хотели бы посещать именно концерты. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении городских фестивалей (47%) и выставок (40%).

Больше четверти респондентов (26%) готовы тратить на посещение культурного мероприятия 1-2 тыс. рублей. Платить за досуг от 500 до 1 тыс. рублей готовы 27%, еще 24% опрошенных согласны на стоимость билета в размере от 2 до 5 тыс. рублей. Свыше 5 тыс. рублей готовы выделить только 2% респондентов.

Культурные планы заранее строят меньше половины опрошенных (45%), большинство из них (31%) предпочитают продумывать события за одну-две недели, 9% — за месяц и более. У остальных решения спонтанны.

Из тех, кто ходит на концерты, в театры и музеи, специально готовятся более трети респондентов: они читают обзоры, рецензии и отзывы (26%), биографии и произведения авторов и участников событий (12%). Заказывают экскурсии и задают вопросы на месте еще 14% опрошенных.

— Поддержка культуры — часть ДНК ВТБ. Наша задача — сохранить и приумножить культурное наследие. Мы поддерживаем искусство больше чем в 15 регионах России и постоянно стараемся расширять эту географию. В этом году при поддержке банка проходит множество концертов и фестивалей в разных уголках страны — Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в ряде городов и другие, — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период 17–23 июня 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.