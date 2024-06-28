На балке под Ефремовом нашли восемь видов растений из Красной книги

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Биологи нашли восемь видов растений из Красных книг России и Тульской области. Информацию опубликовали в сообществе «Записки биологов Тульской области» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты обследовали новую территорию, ранее не попадавшую в поле зрения ботаников, — крупную балку в Ефремовском районе в окрестностях Первомайского поселка.

— Впервые отмечен рябчик шахматный. Некоторые виды имеют 1-ю категорию редкости (находящиеся под угрозой исчезновения) — колокольчик алтайский, чина венгерская, — рассказали биологи.

По их мнению, балка имеет несомненную ценность как сохранившийся участок луговых степей и достойна попасть в список потенциальных особо охраняемых природных территорий.