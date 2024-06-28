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  4. На балке под Ефремовом нашли восемь видов растений из Красной книги - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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На балке под Ефремовом нашли восемь видов растений из Красной книги
Фото ru.freepik.com.

На балке под Ефремовом нашли восемь видов растений из Красной книги

Специалисты обследовали новую территорию.

Биологи нашли восемь видов растений из Красных книг России и Тульской области. Информацию опубликовали в сообществе «Записки биологов Тульской области» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты обследовали новую территорию, ранее не попадавшую в поле зрения ботаников, — крупную балку в Ефремовском районе в окрестностях Первомайского поселка.

— Впервые отмечен рябчик шахматный. Некоторые виды имеют 1-ю категорию редкости (находящиеся под угрозой исчезновения) — колокольчик алтайский, чина венгерская, — рассказали биологи. 

По их мнению, балка имеет несомненную ценность как сохранившийся участок луговых степей и достойна попасть в список потенциальных особо охраняемых природных территорий.

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Автор:
сегодня, в 10:47 +3
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