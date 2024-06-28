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Миляев поручил чиновникам качественно отвечать на вопросы туляков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Миляев поручил чиновникам качественно отвечать на вопросы туляков

Для этого им придется завести живые личные аккаунты в соцсетях.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с общественниками уделил особое внимание качеству ответов чиновников на обращения граждан в социальных сетях. 

Он поручил всем должностным лицам завести личные аккаунты для общения с жителями региона. 

На совещании речь шла о программе развития Тульской области на 2021–2026 годы. Глава региона сделал акцент на модернизации коммунальной инфраструктуры, реновации спортивных стадионов; разработке региональной программы по ремонту дымоходов и проездов на придомовые территории; привлечении медицинских кадров и поддержке участников спецоперации и их семей.

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Автор:
сегодня, в 11:05 0
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врио губернатора Дмитрий Миляев
 

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