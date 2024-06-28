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В Тульской области открылся автомобильный МФЦ
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Тульской области открылся автомобильный МФЦ

Теперь зарегистрировать транспортное средство можно в специализированном МФЦ на ул. Рязанской, 38.

В Тульской области стало проще зарегистрировать транспортное средство. Теперь поставить его на учет можно в специализированном МФЦ.

Сотрудники МФЦ помогут собрать полный пакет документов, подготовить заявление и оформить договор купли-продажи. Также на месте проводится осмотр транспортного средства.

Предварительная запись доступна через личный кабинет на сайте mfc71.ru, по телефону 8 800 450-00-71 и в офисе МФЦ.

График работы: вторник — пятница с 8.30 до 17.30, суббота с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.40. 

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