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В центре Тулы построят гостиницу и ресторан: как будут выглядеть новые проекты?

В центре Тулы построят гостиницу и ресторан: как будут выглядеть новые проекты?

Градсовет одобрил строительство ряда объектов в областной столице.

Ранее Myslo сообщал, что в здании правительства Тульской области прошло заседание Градостроительно-земельного совета. Участники рассмотрели блок вопросов, связанных с развитием жилищного строительства в Туле.

В распоряжении Myslo оказалась визуализация некоторых проектов.

Так, на ул. Седова в продолжение развития ЖК «Фамилия» одобрена 4 очередь строительства, которой предусмотрено размещение 25-этажного жилого дома на 478 квартир со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой. Для удобства жителей жилого комплекса застройщиком будет благоустроена территория (сквер) с размещением спортивных и детских площадок.

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На ул. Советской построят гостиницу на 183 номера. Myslo уже писал об этом. На первом этаже планируют расположить спортивный и конференц-зал, ресторан и магазин непродовольственных товаров.

Размещение машиномест предполагается в двухуровневой подземной автопарковке на условиях платного городского пространства Тулы. После завершения строительства объекта застройщик выполнит работы по перекладке асфальтового покрытия по ул. Благовещенская и ул. Союзная.

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Также Градсовет одобрил строительство ресторана, который появится в центре областной столицы.

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Что еще построят в Туле, читайте по ссылке.

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