  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев - участникам форума «Взаимодействие»: «Сейчас время возможностей: дерзайте, и все получится» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев - участникам форума «Взаимодействие»: «Сейчас время возможностей: дерзайте, и все получится»
Фото Алексея Пирязева.

Дмитрий Миляев - участникам форума «Взаимодействие»: «Сейчас время возможностей: дерзайте, и все получится»

28 июня в Тульской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Это главное кадровое событие года, которое проходит одновременно во всех регионах страны по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

В Туле основной площадкой ярмарки стал квартал «Ликерка Лофт», где в рамках форума прошёл третий молодёжный форум «Взаимодействие». 

На центральной площадке ярмарки собрались порядка 50 работодателей, которые предложили более 2 тысяч вакансий по востребованным профессиям с достойной заработной платой. Молодые соискатели смогли не только узнать о них и найти работу, но и пройти тестирование, поучаствовать в мастер-классах. 

PAV-8818.jpg

Участников форума приветствовал врио Губернатора Дмитрий Миляев. 

- Цель форума - собрать вместе как можно больше людей, которые хотят найти работу, и работодателей из разных отраслей и сфер. Особый акцент мы сделали на молодежи. За ними – будущее региона, и для нас важно рассказать им о самых перспективных специальностях, помочь с трудоустройством. Ребята, от вас и вашей активности зависит будущее Тульской области и всей страны Желаю всем плодотворного дня и успехов! – сказал Дмитрий Миляев

Он отметил, что на форуме присутствуют и ребята, пришедшие с СВО. Для них в регионе реализуется проект «Время героев 71», призванный помочь им вернуться к мирной жизни, реализовать себя. На форуме они также могут пройти собеседование с ключевыми работодателями области.

PAV-9769.jpg

Талантливые молодые люди представили свои проекты – технические разработки и творческие решения - на площадке «Про таланты». Дмитрий Миляев посетил локацию и пообщался с ребятами. Они смогли задать врио Губернатора интересующие их вопросы. Обсудили поддержку молодых ученых, работников различных сфер и предпринимателей, развитие образования, цифровизацию отраслей, а также поговорили о достижении целей и реализации своих талантов. 

Участники встречи поблагодарили Дмитрия Миляева за широкие возможности для молодёжи, которые созданы в регионе, и пожелали успехов в новой должности. 

- Под руководством Алексея Дюмина много было сделано в сфере молодёжной политики. Мы будем продолжать этот курс. Спасибо вам за поддержку, - сказал Дмитрий Миляев. 

Врио Губернатора поздравил собравшихся с предстоящим Днем молодёжи. 

Помимо Тулы встречи соискателей и работодателей пройдут в  Суворове, Щекине, Новомосковске, Алексине, Узловой, Ефремове и в кадровых центрах муниципальных образований.

 

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в рамках нацпроекта «Демография», одна из задач которого — расширение мер поддержки трудоустройства, модернизация центров занятости. С 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина в стране стартует новый нацпроект «Кадры». Он будет направлен на поддержку профессионального развития школьников и студентов и поможет выстроить более крепкую связь между всеми ступенями образования — от школы до вуза.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 17:13 0
Другие статьи по темам
Событие
ярмарка вакансийтрудоустройствомолодежь
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Оргсинтез» производит замеры воздуха возле предприятия каждую неделю
«Оргсинтез» производит замеры воздуха возле предприятия каждую неделю
В центре Тулы построят гостиницу и ресторан: как будут выглядеть новые проекты?
В центре Тулы построят гостиницу и ресторан: как будут выглядеть новые проекты?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.