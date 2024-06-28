Дмитрий Миляев - участникам форума «Взаимодействие»: «Сейчас время возможностей: дерзайте, и все получится»

Фото Алексея Пирязева.

Это главное кадровое событие года, которое проходит одновременно во всех регионах страны по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

В Туле основной площадкой ярмарки стал квартал «Ликерка Лофт», где в рамках форума прошёл третий молодёжный форум «Взаимодействие».

На центральной площадке ярмарки собрались порядка 50 работодателей, которые предложили более 2 тысяч вакансий по востребованным профессиям с достойной заработной платой. Молодые соискатели смогли не только узнать о них и найти работу, но и пройти тестирование, поучаствовать в мастер-классах.

Участников форума приветствовал врио Губернатора Дмитрий Миляев.

- Цель форума - собрать вместе как можно больше людей, которые хотят найти работу, и работодателей из разных отраслей и сфер. Особый акцент мы сделали на молодежи. За ними – будущее региона, и для нас важно рассказать им о самых перспективных специальностях, помочь с трудоустройством. Ребята, от вас и вашей активности зависит будущее Тульской области и всей страны Желаю всем плодотворного дня и успехов! – сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что на форуме присутствуют и ребята, пришедшие с СВО. Для них в регионе реализуется проект «Время героев 71», призванный помочь им вернуться к мирной жизни, реализовать себя. На форуме они также могут пройти собеседование с ключевыми работодателями области.

Талантливые молодые люди представили свои проекты – технические разработки и творческие решения - на площадке «Про таланты». Дмитрий Миляев посетил локацию и пообщался с ребятами. Они смогли задать врио Губернатора интересующие их вопросы. Обсудили поддержку молодых ученых, работников различных сфер и предпринимателей, развитие образования, цифровизацию отраслей, а также поговорили о достижении целей и реализации своих талантов.

Участники встречи поблагодарили Дмитрия Миляева за широкие возможности для молодёжи, которые созданы в регионе, и пожелали успехов в новой должности.

- Под руководством Алексея Дюмина много было сделано в сфере молодёжной политики. Мы будем продолжать этот курс. Спасибо вам за поддержку, - сказал Дмитрий Миляев.

Врио Губернатора поздравил собравшихся с предстоящим Днем молодёжи.

Помимо Тулы встречи соискателей и работодателей пройдут в Суворове, Щекине, Новомосковске, Алексине, Узловой, Ефремове и в кадровых центрах муниципальных образований.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в рамках нацпроекта «Демография», одна из задач которого — расширение мер поддержки трудоустройства, модернизация центров занятости. С 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина в стране стартует новый нацпроект «Кадры». Он будет направлен на поддержку профессионального развития школьников и студентов и поможет выстроить более крепкую связь между всеми ступенями образования — от школы до вуза.