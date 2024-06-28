Тульский Роспотребнадзор из-за антисанитарии закрыл три кафе в центре города

В заведениях работали сотрудники без медкнижек, а гостей кормили продуктами неизвестного происхождения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело информацию о нарушении санитарных норм в трёх тульских кафе – ИП Маноновой М. Б. (ул. Пирогова, 4), ИП Сотникова Г. А. (ул. Пирогова, 28) и ИП Агаева Д. Р. о (ул. Томпа, 9).

В заведениях не соблюдалась поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, не проводился производственный контроль, а у персонала не было медицинских книжек.

Для приготовления блюд использовались продукты без сопроводительных документов, информации об изготовителе и сроках годности. По итогам проверок снято с производства 115 кг продукции. Работа заведений приостановлена до устранения нарушений. Материалы направлены Центральный районный суд.