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Владимир Путин ввёл компенсацию для военных пенсионеров, ушедших на СВО
Фото из архива Myslo

Владимир Путин ввёл компенсацию для военных пенсионеров, ушедших на СВО

Она составит 100% пенсии за выслугу лет и будет дополнительно начисляться к денежному содержанию.

Президент России подписал Указ «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту». Он касается участников СВО, которые до возвращения в ряды Вооружённых Сил вышли на пенсию.

Для них вводится дополнительная ежемесячная компенсационная выплата к денежному содержанию, которая составляет 100% ранее назначенной пенсии за выслугу лет с учётом индексации. Уточняется, что выплата будет начисляться также при нахождении военнослужащего в отпуске, на лечении или на переподготовке.

Полный текст документа можно найти здесь.

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сегодня, в 22:25 −1
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