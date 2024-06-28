Владимир Путин ввёл компенсацию для военных пенсионеров, ушедших на СВО

Президент России подписал Указ «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту». Он касается участников СВО, которые до возвращения в ряды Вооружённых Сил вышли на пенсию.
Для них вводится дополнительная ежемесячная компенсационная выплата к денежному содержанию, которая составляет 100% ранее назначенной пенсии за выслугу лет с учётом индексации. Уточняется, что выплата будет начисляться также при нахождении военнослужащего в отпуске, на лечении или на переподготовке.
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