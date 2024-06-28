Тульские выпускники-стобалльники получат денежные выплаты

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В этом году аттестат об окончании школы получил 2371 человек. 49 из них получили максимальные баллы на ЕГЭ.

Больше всего стобалльников в этом году оказалось на экзамене по русскому языку – 17 человек. 12 школьников получили высшие баллы по химии, 7 – по литературе. По физике, математике и истории максимум набрали по 5 человек. Один выпускник получил 100 баллов по английскому языку.

Стобалльников подготовили: Гуманитарно-математический лицей им. Героя России Д. Е. Горшкова, Лицей № 1, Лицей № 2 им. Б. А. Слободскова, Гимназии № 1, 11, 30, Центры образования № 2, 7, 19, 20, 23, 31, 34, 38, 46 и 47.

Выпускница Лицея № 2 получила 100 баллов по русскому языку, профильной математике и физике. Выпускник Гуманитарно-математического лицея получил 100 баллов по русскому языку и физике.

Согласно постановлению администрации Тулы, всем выпускникам муниципальных общеобразовательных учреждений, получившим 100 баллов по результатам ЕГЭ, выплатят по 30 тысяч рублей. Для ребят, получивших максимальную оценку по двум и более предметам, предусмотрены региональные выплаты в 100 и 150 тысяч рублей соответственно.