В Туле депутаты расширили категорию детей, имеющих право на бесплатное питание

Теперь это не только ученики начальных классов.

Сегодня, 27 июня, депутаты Тульской облдумы приняли ряд изменений в закон о поддержке многодетных семей в регионе. Теперь к ним относятся семьи, которые воспитывают инвалидов I группы, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, если статус «ребенок-инвалид» они имели до 18 лет.

Кроме того, депутаты расшили категорию детей, которые теперь имеют право на бесплатное питание.

— Если раньше это были только учащиеся начальных классов, то теперь, что касается многодетных семей, это все школьники, вне зависимости от того, учится ребенок в 8-м или 11-классе, а также если дети из многодетных семей, которые учатся в средне-специальных образовательных организациях, — рассказала председатель комитета по соцполитике Тульской областной Думы Елена Гребнева.

Уточняется, что в муниципалитеты на эти цели дополнительно выделят еще 99,9 млн рублей. Что еще полагается многодетным семьям: