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В Туле депутаты расширили категорию детей, имеющих право на бесплатное питание

В Туле депутаты расширили категорию детей, имеющих право на бесплатное питание

Теперь это не только ученики начальных классов.

Сегодня, 27 июня, депутаты Тульской облдумы приняли ряд изменений в закон о поддержке многодетных семей в регионе. Теперь к ним относятся семьи, которые воспитывают инвалидов I группы, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, если статус «ребенок-инвалид» они имели до 18 лет. 

Кроме того, депутаты расшили категорию детей, которые теперь имеют право на бесплатное питание. 

— Если раньше это были только учащиеся начальных классов, то теперь, что касается многодетных семей, это все школьники, вне зависимости от того, учится ребенок в 8-м или 11-классе, а также если дети из многодетных семей, которые учатся в средне-специальных образовательных организациях, — рассказала председатель комитета по соцполитике Тульской областной Думы Елена Гребнева.

Уточняется, что в муниципалитеты на эти цели дополнительно выделят еще 99,9 млн рублей. Что еще полагается многодетным семьям

  • ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание на каждого несовершеннолетнего ребенка многодетной семьи в размере 2500 рублей независимо от уровня дохода семьи; 
  • бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарствами по рецептам; 
  • скидка на проезд в транспорте (кроме такси), осуществляющийся по регулируемым тарифам на перевозки по межмуниципальным (муниципальным) маршрутам регулярных перевозок в пригородном или междугородном сообщении, по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным (муниципальным) маршрутам регулярных перевозок и на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении для детей из многодетных семей, обучающихся в школах, колледжах и институтах; 
  • единовременная денежная выплата на покупку или строительство жилого помещения при рождении трех и более детей одновременно; 
  • единовременная денежная выплата малоимущим многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей, на покупку жилья; 
  • прием детей из многодетных семей в садики Тульской области в первую очередь; 
  • предоставление бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Тульской области;
  • предоставление в приоритетном порядке права на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта; 
  • бесплатные занятия физической культурой и спортом на объектах спорта, находящихся в собственности области.

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Автор:
сегодня, в 14:49 +1
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