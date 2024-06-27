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В День молодёжи в Туле пройдёт парад мотоциклов Harley-Davidson
Фото: vk.com/rodinatula

В День молодёжи в Туле пройдёт парад мотоциклов Harley-Davidson

Более 500 байкеров соберутся на Казанской набережной.

В субботу, 29 июня, в оружейной столице состоится красивый мотопарад сообщества владельцев мотоциклов «Harley-Davidson». Более 500 байкеров из разных городов России, финишируют на Казанской набережной. 

В этом году сообществу «HOG России и СНГ» исполняется 19 лет, и праздновать свой день рождения мотоциклисты будут в Туле. Их объединяет любовь к мотопутешествиям, взаимоуважение, традиционные семейные ценности и ответственное отношение к ПДД.

В 14.30 по центру города проедет рекордное количество мотоциклов Harley-Davidson. Для всех желающих пройдет лекция по безопасности дорожного движения. Байкеры подробно расскажут, как правильно вести себя на дороге и какие опасности могут подстерегать участников дорожного движения.

Получить бесплатный билет на мероприятие можно здесь.

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Место
ТулаКазанская набережная
 

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