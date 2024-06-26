Волонтёры ищут родственников воинов, погибших под Белёвом в 1942 году

Останки защитников Родины были найдены в районе д. Карлово в рамках летней «Вахты Памяти – 2024».

Поисковики отряда «Штурм» установили имена бойцов РККА, захороненных в санитарной могиле, обнаруженной рядом с д. Карлово Белёвского района. Благодаря «смертному медальону» лейтенанта Ивана Потеряева туляки получили отправную точку для исследований и смогли детально изучить архивные материалы, хранящиеся в Центральном архиве Минобороны.

Выяснилось, что количество извлечённых останков полностью совпадает с журналом захоронений 434 медсб (122 медсб) 342 сд (121 гв сд). Таким образом, удалось установить имена павших солдат и офицеров. Двое из них – уроженцы Тульской области.

Первый – старший лейтенант Ефим Романович Буданцев. Место рождения: Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Богово. Место призыва: Ефремовский РВК, Тульская обл., Ефремовский р-н. Последнее место службы: 149-я стрелковая дивизия (479-й стрелковый полк). Дата выбытия: 06.07.1942 г. Родственники: Буданцева Елена Дмитриевна. Адрес: Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Богово.

Второй – красноармеец Иван Константинович Крылов, 1897 г. р. Место рождения: Тульская обл., Чернский р-н, Жерновский с/с. Место призыва: Чернский РВК, Тульская обл., Чернский р-н. Последнее место службы: 342-я стрелковая дивизия (434 отд. мед. сан. бат.). Дата выбытия: 09.07.1942 г. Родственники: Короваева Екатерина Еримеевна (жена). Адрес: Тульская обл., Чернский р-н, Жерновский с/с.