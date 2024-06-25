«Вахта Памяти» в Тульской области: найдены останки 87 бойцов и командиров РККА

Фото Михаила Булдакова

В Белевском районе продолжается экспедиция «Вахта памяти. «Тульский рубеж – 2024». На полях сражений Великой Отечественной войны работают представители поисковых отрядов «Штурм», «Они сражались за Родину» и «Суворовец», а также волонтёры «Ассоциации многодетных семей».

По словам командира отряда «Штурм» Михаила Булдакова, по состоянию на 25 июня извлечены останки 87 бойцов и командиров Красной армии. Ведется работа по установлению имён павших героев. Один из них – лейтенант Иван Потеряев из Пермской области.

– Благодаря «перекрёстной» выверке, выявляются ошибки и неточности, как в данных самих воинов, так и их родственников. В ближайшее время первый алфавитный список будет опубликован, – сообщил Михаил Булдаков.