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«Вахта Памяти» в Тульской области: найдены останки 87 бойцов и командиров РККА
Фото Михаила Булдакова

«Вахта Памяти» в Тульской области: найдены останки 87 бойцов и командиров РККА

Сейчас волонтёры устанавливают имена павших воинов.

В Белевском районе продолжается экспедиция «Вахта памяти. «Тульский рубеж – 2024». На полях сражений Великой Отечественной войны работают представители поисковых отрядов «Штурм», «Они сражались за Родину» и «Суворовец», а также волонтёры «Ассоциации многодетных семей».

По словам командира отряда «Штурм» Михаила Булдакова, по состоянию на 25 июня извлечены останки 87 бойцов и командиров Красной армии. Ведется работа по установлению имён павших героев. Один из них – лейтенант Иван Потеряев из Пермской области.

– Благодаря «перекрёстной» выверке, выявляются ошибки и неточности, как в данных самих воинов, так и их родственников. В ближайшее время первый алфавитный список будет опубликован, – сообщил Михаил Булдаков.

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