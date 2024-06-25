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В Тульской области начнут резервировать рецептурные лекарства для каждого пациента-льготника
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области начнут резервировать рецептурные лекарства для каждого пациента-льготника

О том, как улучшить обеспечение льготников рецептурными лекарствами, шла речь на оперативном совещании правительства Тульской области.

25 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили ситуацию с рецептурными лекарствами.

Во время посещения Щекинского района и города Донского обсуждалось обеспечение льготников лекарствами. Обращения на эту тему поступали по всем каналам связи.

Начальник управления дистанционного обслуживания ГАУ «Центр информационных технологий» Лариса Клименова доложила, что по поручению Дмитрия Миляева была собрана информация о нехватке льготных лекарств посредством портала «Открытый регион 71» и сервиса «Телефон доверия губернатора».

Все зафиксированные сообщения незамедлительно передаются в министерство здравоохранения Тульской области и его подведомственные учреждения, а также в Ситуационный центр губернатора. С 13 июня зафиксировано 98 тематических звонков и 10 сообщений на портале, из них 73% запросов отработано и 27% в работе.

В целях всестороннего анализа ситуации с лекарственным обеспечением с 18 июня специалисты контактного центра проводят опросы заявителей, обратившихся на телефон доверия губернатора. На сегодня 59% опрошенных сообщили, что вопрос решен, 28% находятся в ожидании препарата и проинформированы о сроках его получения, 14% дали негативную обратную связь.

Результаты опросов ежедневно передаются в министерство здравоохранения для контроля и отработки. Таким образом, организовано максимально оперативное межведомственное взаимодействие.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков добавил, что проработан вопрос логистики.

  1. Сокращен срок поставок лекарственных препаратов в аптечные организации, увеличен объем поставляемых препаратов и медицинских изделий.
  2. Усилено взаимодействие между поликлиниками, аптечным складом и аптечными организациями в решении вопросов лекарственного обеспечения.
  3. При необходимости дозы препаратов корректируются с учетом наличия лекарств определенных дозировок на складе и в пунктах отпуска.
  4. Увеличен контроль назначения и выписки лекарств в соответствии с утвержденной потребностью учреждения и назначаемыми препаратами.
  5. Также в региональной информационной системе здравоохранения Тульской области реализован функционал по резервированию лекарственных препаратов для конкретного пациента. В пунктах отпуска также создан резерв лекарственных препаратов, которые наиболее востребованы.

Дмитрий Миляев отметил, что важно не снижать контроль над системой снабжения лекарствами и оперативно реагировать на обращения жителей. Он также добавил, что нужно увеличить доступность социального такси, чтобы жителям было проще воспользоваться этой услугой.

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