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Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Туле

Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Туле

Публикуем топ-5 предложений.

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые вакансии июня в Туле. 
Так, больше всего в областной столице готовы платить начальнику производства. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия программиста 1С с зарплатой от 150 тыс. рублей. Работодатель обещает ДМС и питание.

На третьем месте — менеджер по продажам спецтехники с зарплатой от 150 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт продаж В2В. Компания обещает обучение и ДМС.

В рейтинг также вошли вакансии ведущего специалиста отдела администрирования информационных сервисов с зарплатой от 130 тыс. рублей и врача стоматолога-терапевта с зарплатой до 150 тыс. рублей.

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