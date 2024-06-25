Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Туле

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые вакансии июня в Туле.

Так, больше всего в областной столице готовы платить начальнику производства. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия программиста 1С с зарплатой от 150 тыс. рублей. Работодатель обещает ДМС и питание.

На третьем месте — менеджер по продажам спецтехники с зарплатой от 150 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт продаж В2В. Компания обещает обучение и ДМС.

В рейтинг также вошли вакансии ведущего специалиста отдела администрирования информационных сервисов с зарплатой от 130 тыс. рублей и врача стоматолога-терапевта с зарплатой до 150 тыс. рублей.