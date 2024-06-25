В Туле прошел городской бал выпускников. Фоторепортаж

Фото и видео Алексея Пирязева.

Тульские выпускники собрались на бал, чтобы еще раз сказать спасибо своим учителям, попрощаться со школой, потанцевать и повеселиться от души.

Выпускников приветствовал Илья Беспалов, глава администрации города Тулы:

— У вас позади сложный период в жизни, а впереди — самый интересный и захватывающий, который называется взрослая жизнь. Многие из вас уже выбрали, куда будут поступать. Знайте, где бы вы ни учились, рядом с вами — город-герой Тула, который вас безумно любит и всегда ждет обратно. Дорогие выпускники, достигайте тех целей, которые ставите перед собой, и не забывайте свою малую родину!

Среди выпускников 2024 года, а их около 2,4 тыс. человек, более 620 ребят получили аттестаты с отличием, медали за особые успехи в учении I и II степени. В этом году в Туле 43 стобалльника!

Вероника Павлова, выпускница лицея № 2.

— Я сдала профильную математику на 100 баллов, информатику — на 93, русский язык — на 89. Таких результатов я добилась сама, без репетиторов, просто слушая учителей на уроках и выполняя домашние задания. Я хочу стать архитектором и делать наши города красивее.

Максим Седов — также выпускник лицея № 2. Он блестяще сдал экзамены: русский язык и химию на 97 баллов, базовую математику — на пятерку:

— Чтобы добиться таких результатов, нужно очень много трудиться. Конечно, иногда можно позволить себе и погулять, и в кино сходить. Но учеба — главное. Хочу поступить в медицинский университет и стать врачом. Ну а школу я всегда буду вспоминать с добрыми и теплыми чувствами.

Выпускница гимназии № 11 Полина Мухина мечтает стать юристом:

— Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Звезда», участвовала во Всемирном фестивале молодежи. Уже прыгала с парашютом! Школу я буду вспоминать с теплотой. Очень люблю своих учителей и знаю, что всегда смогу обратиться к ним за поддержкой.