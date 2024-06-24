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Военные самолеты над Тулой: стала известна причина громких хлопков
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Военные самолеты над Тулой: стала известна причина громких хлопков

В областной столице проходят международные военные соревнования.

Туляки сообщают о громких хлопках в городе. Их слышали, в частности, жители Заречья и Центрального района. По нашей информации, это связано с международным турниром, который проходит в областной столице. 

Напомним, в Туле с 22 по 30 июня на базе Суворовского училища проходит первый в истории международного совета военного спорта турнир среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. 

Свое участие в турнире подтвердили 12 государств: Россия, Республика Беларусь, КНДР, Бангладеш, Сербия, Казахстан, Буркина-Фасо, Йемен, Мозамбик, Гвинейская Республика, Саудовская Аравия и Узбекистан.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте 15-17 лет, кроме бокса — в этом виде за победу поборются юноши в возрасте 16-17 лет.

Участники будут соревноваться в 5 видах спорта: легкой атлетике, плавании, волейболе, стрельбе из пневматического оружия и боксе.

Торжественное открытие состоится сегодня, 24 июня, на территории Тульского кремля. В рамках этого планируется пролет военной авиации. В настоящее время идет репетиция пролета. 

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