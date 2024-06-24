В группе «Алексин | Слухи» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором местный житель Валерий Б. уничтожает заросли на футбольном поле острой шашкой.

— Заброшенное футбольное поле в микрорайоне Старый Город. Тут я решил попробовать свои силёнки и инструмент для окоса. Сотрудники КТОС № 3 уже и не помнят, что такое есть. Они считают, что там проживают дети, которых спорт не интересует.

Вот как искусно орудует саблей неравнодушный житель.

«Оставлена от казаков! — хвастается Валерий, — одним махом берёшь, и вот так — ха!»