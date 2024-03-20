Первый юношеский турнир CISM в истории пройдет в Туле

19 марта в национальном центре управления обороной страны во главе с заместителем Министра обороны России Николаем Панковым состоялось заседание организационного комитета первого турнира среди обучающихся образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в CISM (Conseil International du Sport Militaire — Международный совет по военному спорту).

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев доложил о ходе подготовки предстоящих соревнований.

Турнир CISM пройдет в Туле с 22 по 30 июня на базе Тульского суворовского училища. Участники будут соревноваться в 5 видах спорта: легкой атлетике, плавании, волейболе, стрельбе из пневматического оружия и боксе.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте 15-17 лет, кроме бокса — в этом виде за победу поборются юноши в возрасте 16-17 лет.

В настоящее время свое участие в турнире подтвердили 15 государств. Республика Беларусь, КНДР, Сербия, Йемен, Мозамбик, Гвинейская республика, Саудовская Аравия и Узбекистан уже прислали предварительные заявки.