Синоптики предупредили о субтропической жаре в Центральной России

Фото Алексея Пирязева.

На текущей неделе в Центральной России ожидается умеренно теплая погода с температурным фоном, соответствующим климатической норме июня. По ночам будет +9…+14 °С, в дневные часы +19…+24 °С — типичное скандинавское лето. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос». В пятницу местами потеплеет до +23…+28 °С.

Кратковременные дожди вероятны только в среду. Этот день обещает стать самым прохладным на неделе — ожидается не выше +20°.

К выходным летнее солнце станет усердно прогревать воздух. В субботу под утро будет +11…+16 °С, в воскресенье ночью не ниже +15…+20 °С, а в разгар дня температура воздуха повысится до +28…+33 °С. Это на 5–6° теплее нормы, что соответствует климатическим показателям субтропического Сочи.

— Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой. Индекс ультрафиолетового излучения возрастет до высокого класса опасности — 7 единиц. С 30-градусного зноя начнётся и июль, — прогнозируют синоптики.