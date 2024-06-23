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Какие дома Тулы останутся без света 24 июня

Какие дома Тулы останутся без света 24 июня

Городские электросети проведут плановые работы с 9.00 до 17.00.

Публикуем список адресов:

  • Красноармейский пр-т, 13, 15,
  • ул. К. Цеткин, 3,
  • ул. Лейтейзена, 6,
  • ул. Халтурина, 11, 13, 15,
  • ул. Л. Толстого, 115, 128, 146,
  • ул. С. Перовской, 26,
  • ул. Гоголевская, 73, 81,
  • ул. Мира, 50-а, 56, 56-а, 58,
  • ул. Оружейная, 7-а,
  • ул. Смидович, 2, 4, 4-а, 6-в,
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
  • 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б,
  • ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 72, 92-а, 96,
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • ул. Малаховская, 1,
  • ул. Тесницкая, 2, 6,
  • пос. Косая Гора,
  • Шахты Рвы 1-й пр-д 2-26,
  • 2-й пр-д 4, 12, 5, 13,
  • 3-й пр-д 1, 2, 10, 16, 4,
  • Призаводской Рудник, 6.

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