Какие дома Тулы останутся без света 24 июня

Публикуем список адресов:
- Красноармейский пр-т, 13, 15,
- ул. К. Цеткин, 3,
- ул. Лейтейзена, 6,
- ул. Халтурина, 11, 13, 15,
- ул. Л. Толстого, 115, 128, 146,
- ул. С. Перовской, 26,
- ул. Гоголевская, 73, 81,
- ул. Мира, 50-а, 56, 56-а, 58,
- ул. Оружейная, 7-а,
- ул. Смидович, 2, 4, 4-а, 6-в,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
- 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б,
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 72, 92-а, 96,
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Малаховская, 1,
- ул. Тесницкая, 2, 6,
- пос. Косая Гора,
- Шахты Рвы 1-й пр-д 2-26,
- 2-й пр-д 4, 12, 5, 13,
- 3-й пр-д 1, 2, 10, 16, 4,
- Призаводской Рудник, 6.