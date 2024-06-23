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В Ефремове отметили праздник Троицы
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Ефремове отметили праздник Троицы

Литературно-фольклорный праздник «К Буниным в Ефремов» прошёл в рамках проекта «Музейное лето в Туле», который инициировал Алексей Дюмин.

От имени врио губернатора Дмитрия Миляева гостей приветствовала министр культуры региона Татьяна Рыбкина. 

– Тульская область – один из тех регионов, где активно развивается музейное дело в малых исторических городах. Музейные события и праздники, связанные с историей края, становятся культурными брендами территорий. Ярким примером является традиционный Бунинский праздник в ДеньТроицы. Ефремов сегодня – один из активных музейных  центров региона, куда приезжают не только туляки, но и туристы, – отметила министр.

В программу праздника вошли мероприятия, связанные с творчеством поэта Ивана Алексеевича Бунина и старинными обрядами Троицы. Состоялось театрализованное представление с участием бунинских героев, фестиваль «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся», дефиле народных костюмов, выступления творческих коллективов из Тульской области, Москвы и Рязани.

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вчера, в 22:15 +1
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