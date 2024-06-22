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Ночью в Туле неадекватный мужчина крушил свой балкон и пугал соседей. Видео

Ночью в Туле неадекватный мужчина крушил свой балкон и пугал соседей. Видео

Видео безумного поведения соседа в редакцию Myslo прислали читатели.

Возмущенные туляки писали:

— На 2-м проезде Металлургов 20 июня в Туле неадекватный сосед (предположительно под какими-то веществами) разбирает свой балкон и бьёт стёкла. Часть от обшивки балкона упала на машину ППС. 
Шум и крик ужасный. Весь дом не спал. Продолжалось всё около часа-полутора. Сотрудники ППС не могли попасть в квартиру. На видео время 23:30. Полиция, скорая и слесаря из ЖКХ решили ситуацию. Страшно, когда такое рядом. Особенно страшно за детей.

По словам соседей, примерно в 00.20 мужчину забрала скорая. 

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неадекватный соседночь
Место
Тула
 

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