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«Будет много солнца!» Роман Вильфанд рассказал, когда Центральную Россию перестанут заливать дожди
Фото Алексея Пирязева.

«Будет много солнца!» Роман Вильфанд рассказал, когда Центральную Россию перестанут заливать дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России спрогнозировал, что ливней пока больше не будет. Теперь - только небольшие летние дожди.

— Есть такая формулировка «местами небольшой кратковременный дождь», — пояснил синоптик нашим коллегам из rtvi.com.

Также Вильфанд отметил, что в выходные будет ясная малооблачная погода, преимущественно без осадков или с формулировкой «местами небольшой кратковременный дождь». «Самое главное, что будет много солнца», — добавил он.

Жителей ЦФО ждет переход к более спокойной, более прохладной погоде с гораздо меньшим количеством осадков.

Вильфанд пояснял, что сильные дожди связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. По словам синоптика, июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений.

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Фотограф:
сегодня, в 12:15 +1
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