«Будет много солнца!» Роман Вильфанд рассказал, когда Центральную Россию перестанут заливать дожди

Фото Алексея Пирязева.

Научный руководитель Гидрометцентра России спрогнозировал, что ливней пока больше не будет. Теперь - только небольшие летние дожди.

— Есть такая формулировка «местами небольшой кратковременный дождь», — пояснил синоптик нашим коллегам из rtvi.com.

Также Вильфанд отметил, что в выходные будет ясная малооблачная погода, преимущественно без осадков или с формулировкой «местами небольшой кратковременный дождь». «Самое главное, что будет много солнца», — добавил он.

Жителей ЦФО ждет переход к более спокойной, более прохладной погоде с гораздо меньшим количеством осадков.

Вильфанд пояснял, что сильные дожди связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. По словам синоптика, июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений.