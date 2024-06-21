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Выпускник из Ефремова стал единственным в Тульской области стобалльником на ЕГЭ по информатике

Выпускник из Ефремова стал единственным в Тульской области стобалльником на ЕГЭ по информатике

В планах молодого человека – поступить в один из лучших технических вузов страны.

Выпускник Ефремовского физико-математического лицея Иван Боровиков набрал 100 баллов по физике и 100 — по информатике. Об этом сообщает министерство образования Тульской области. Иван — единственный, кто в регионе получил наивысший балл по информатике.

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Школьник неоднократно становился победителем и призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, математике, физике, информатике, биологии, экономике. Его любимые предметы — математика, физика, химия, информатика.

В планах Ивана — поступить в один из лучших технических вузов страны.

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сегодня, в 15:03 +3
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