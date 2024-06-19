«Свет и цвет»: какие фотографии туляки представят на международном конкурсе

Фото «Рыбка Поньо» Ольги Фатовой https://svet-tsvet.ru/ru/rybka-pono?ysclid=lxlw2iljls492672127.

Опубликован шорт-лист 300 снимков-финалистов международного фотоконкурса «Свет и Цвет».

Работы войдут в экспозицию международного фестиваля, который состоится в Ельце Липецкой области с 21 по 25 августа. Всего шесть номинаций: «Природа», «Город», «Люди», «Предмет», «Движение», «Ретро» и две дополнительные — «Дом. Семья. Обычаи. Традиции» и «Нейрофотография».

Работы фотографов из Тулы и области также вошли в финал.

Сергей Ковяк (номинация «Город», фото «Париж в апреле»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Ольга Фатова (номинация «Движение», фото «Музыка танца»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Комментарий автора: «Танец для меня — больше, чем просто движение танцоров. Это свет, цвет, ритм, музыка. Я вижу полноценное художественное произведение. С помощью акриловой краски, нанесенной под музыку на распечатанную фотографию, появляются новые образы, дополняющие зафиксированный момент. Снято в Туле. Детский хореографический коллектив современного танца „Ника“. Камера: Canon Mark IV. Дорисовано вручную в 2023 году. Размер работы — 30×40 см. Краски акриловые матовые, нанесенные кусочком картонки, пальцами и кисточкой».

Ольга Фатова (номинация «Движение», фото «Рыбка Поньо»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Комментарий автора: «По мотивам японского мультфильма „Рыбка Поньо на утесе“ Хаяо Миядзаки. С помощью акриловой краски, нанесенной под музыку на распечатанную фотографию, появляются новые образы, дополняющие зафиксированный момент. Снято в Туле. Детский хореографический коллектив современного танца „Ника“. Камера: Canon Mark IV. Дорисовано в ручную в 2023 году. Размер работы — 30×40 см. Краски акриловые матовые, нанесенные кусочком картонки, пальцами и кисточкой».

Анна Захарова (номинация «Люди», фото «Тверская Карелия»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Комментарий автора: «Проект снимается с 2021 года в Тверской области. Тверские карелы населяют часть Тверской губернии уже 400 лет, но к настоящему времени культура практически исчезла. Утрачивается и карельский язык, который наиболее близок к архаичной форме общего протоязыка карел. Моя прабабушка была тверской карелкой. Последние три года я езжу по карельским деревням в поисках последних старожилов, кто еще помнит язык и старый уклад жизни. На фотографиях изображены тверские карелы. О каждом герое у меня есть небольшая серия. Кадры сняты в 2022–2023 гг. на камеру Canon 5D Mark 4».

Евгений Степанов (номинация «Природа», фото «Метель»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Комментарий автора: «Первый снег выпал рано в октябре. Была недолгая метель, и я успел сделать несколько кадров (Тульская область, октябрь-2023)».

Мария Головкина (номинация «Ретро», фото «Альгография»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Комментарий автора: «Серия работ выполнена в технике фотограммы с использованием тины из Горьковского водохранилища. Территории, где жили мои предки, были затоплены во время гидростроительства в СССР. В семейном архиве даже не сохранилось фотографий тех мест. Помню только бабушкины истории о невероятных дремучих лесах, где можно было запросто заблудиться, озерах и красивейших храмах. Но я сделала настоящие фотографии, взяв тину из водохранилища и нарисовав с помощью нее воображаемые пейзажи».

Остаченова (номинация «Природа», фото «Портрет дерева»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Комментарий автора: «Мир природы как будто понятен и изучен, но стоит представить деревья в другом свете, они становятся таинственными и загадочными, прорисовывается совсем иная картина мира, нами не изученная, мистическая, непонятная».

Мария Петрова (номинация «Предмет», фото «СтудFood»). Источник: «Свет и Цвет» https://svet-tsvet.ru/ru.

Комментарий автора: «Ах, студенческие годы… Как вы быстро летите! Не успеваешь встать в семь утра и позавтракать любимой глазуньей, как уже восемь, и надо бежать, чтобы успеть на автобус до колледжа. Потом пары, силы на исходе, но тут на помощь приходят любимые чипсоны! И ты продолжаешь учиться. После колледжа идешь проедать свою стипендию в фуд-корте ТЦ. Поверьте, у студента это здорово получается! Время близится к вечеру, и ты готовишь ужин на общей сковородке в общаге. Но это еще не конец, ведь и по ночам студент продолжает грызть, но уже только гранит науки, вооружившись очками, ручкой и своим энтузиазмом».