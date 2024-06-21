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Из-за строительства гостиницы на ул. Благовещенской частично откроют двустороннее движение для авто

Из-за строительства гостиницы на ул. Благовещенской частично откроют двустороннее движение для авто

Нововведение начнет действовать с 22 июня, об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

С 22 июня на время проведения работ по строительству гостиничного комплекса между ул. Благовещенской и ул. Союзной будет запрещено движение на участке дороги, соединяющей эти улицы.

Вместо этого на ул. Благовещенской от Союзного переулка до ул. Советской будет организованно двустороннее движение и запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Пешеходный переход и «лежачий полицейский» будут перенесены.

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Туляков и гостей города просят учитывать информацию при планировании поездок по городу.

Всего в историческом центре города будет организовано 834 парковочных места. С работой платного парковочного пространства можно ознакомиться здесь: tulaparking.ru.

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