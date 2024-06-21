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В Туле «Новые люди» рассказали о запуске партийного проекта «Новое здоровое поколение»
Фотограф Алена Зуйкова.

В Туле «Новые люди» рассказали о запуске партийного проекта «Новое здоровое поколение»

Сегодня, 21 июня, в Туле прошла презентация уникального проекта «Новое здоровое поколение» от партии «Новые люди».

Глава федерального партийного комитета по здоровью Ксения Пустовая уверена, что новый комитет это не просто совещательный орган, но и место, в котором действительно заботятся о мамах и детском здоровье.

«Каждый родитель может оставить на сайте программы «Детский иммунитет» заявку на получение витамина. Затем с ним свяжется наш волонтёр, чтобы рассказать, где можно получить витамины. Мы понимаем, что детский иммунитет зависит от того, какие витамины получает,  и насколько он ими обеспечен. Два следующих проекта затронут поддержку грудного вскармливания и заботу о маме после того, как она родила ребенка. Первым мы запустим уже в июле, второй – в августе. Это образовательные проекты, которыми смогут воспользоваться родители в любой точке нашей страны - чтобы найти ответы на все интересующие их вопросы», – рассказывает Ксения.

Проект действительно очень масштабный, а эксперты и специалисты во главе с Ксенией Пустовой намерены объехать все уголки России.  

Анна Иванова, руководитель партии «Новые люди» в Тульской области уверена, что детям важна витаминизация, но порой мы просто упускаем этот пункт из жизни. Поэтому так важно заниматься поддержкой детского иммунитета и рассказывать об этом молодым родителям.

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«Такие проекты, как «Новое здоровое поколение» мне хочется запускать и поддержать. Мне симпатизирует то, что он направлен не на лечение последствий, а на предотвращение заболевания. Чтобы человек оздоравливался изнутри. Для того, чтобы снизить риск заболеваемости и уменьшить тяжесть дальнейших заболеваний», – комментирует проект  Илиана Марина, председатель комитета по здравоохранению Тульской торгово-промышленной палаты и сторонник партии «Новые люди».

Ксения Пустовая также отметила, что Президент объявил 2024 год Годом семьи. А главное в семье – это здоровье мамы и ребёнка. Поэтому так важно внедрять профилактику и с малых лет употреблять витамин D3, поскольку это главный витамин для иммунной системы.

По программе  «Новое здоровое поколение» до конца года витамин D получат 260 тысяч детей по всей стране.

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