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Открыта регистрация и продажа билетов на Фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» в Тульском кремле

Открыта регистрация и продажа билетов на Фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» в Тульском кремле

Для туляков выступят Дмитрий Маликов, Гоша Куценко, Даниил Спиваковский, Имперский Русский Балет и многие другие.

III Международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» открыл продажи и регистрацию на свои мероприятия, которые пройдут 16–18 августа 2024 года в Тульском кремле. 

Хедлайнеры фестиваля:

  • Дмитрий Маликов, певец,
  • Гоша Куценко, актер театра, кино телевидения,
  • Даниил Спиваковский, актер театра и кино, заслуженный артист России,
  • Imperial Orchestra Virtuoso, шоу «Игра престолов»,
  • оркестр «Виртуозы Москвы»,
  • хор Сретенского монастыря,
  • Московский театр на Малой Ордынке,
  • Имперский Русский Балет.

Обратите внимание, что некоторые мероприятия фестиваля платные, на некоторые нужна регистрация. Подробности можно узнать на сайте «Пятницкой башни» по ссылке.

программа фестиваля

16 августа

  • 19.00 — 19.30 — церемония открытия. 6+. Вход свободный.
  • 19.35 — 20.45 — музыкально-поэтический спектакль «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было». Литературно-музыкальный вечер зрители проведут в компании «Виртуозов Москвы» и актёров Юлии Авшаровой — заслуженной артистки России — и Юрия Анпилогова — обладателя премии «Московского комсомольца» за лучшую мужскую роль. 12+. Мероприятие платное.
  • 21.30 — 22.45 — хор Сретенского монастыря «Песни наших родителей». 6+. Мероприятие платное. 

17 августа

  • 12.00 — 13.30 — театр драматической клоунады «Семьянюки». Клоунский спектакль, в котором все персонажи — клоуны с единой душой и телом, олицетворяющие мир абсурда, в котором мы живем. 6+. Мероприятие платное. 
  • 14.00 − 15.00 — Добрая гостиная. Творческая встреча с Владимиром Ереминым в формате интервью, цель которого — дать возможность узнать о процессе создания произведений из первых рук. Ведущая Гостиной — актриса, журналист, организатор фестиваля — Кристина Медведева. 6+ Вход свободный.
  • 17.00 − 18.00 — моноспектакль «Метель». Моноспектакль Заслуженного артиста России Даниила Спиваковского по мотивам одного из самых поэтичных произведений А. С. Пушкина. 12+. Мероприятие платное. 
  • 19.00 — 21.30 — спектакль «Загадочные вариации». Спектакль-головоломка. Уже с первых минут зритель, как по заданию, начинает отслеживать мелкие детали и ловить метафоры-наводки, с удовольствием и расстановкой складывая эту причудливую мозаику. А тонкая и точная психологическая проработка характеров замечательного актерского состава и «дерзость» сценического решения режиссёра заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. В главных ролях: Гоша Куценко, Ольга Ломоносова, Григорий Сиятвинда.  16+. Мероприятие платное. 
  • 21.30 − 22.45 — концерт Дмитрия Маликова. Народный артист России, продюсер, пианист и композитор исполнит не только свои знаменитые хиты, но и инструментальные композиции из авторского проекта Pianomania. 6+. Мероприятие платное. 

18 августа

  • 10.00 — 14.00 — конкурс непрофессиональных артистов «Открытая сцена». 6+. Вход свободный.
  • 12.00 − 13.00 — Имперский Русский Балет, спектакль «Спящая Красавица». Музыка: П. И. Чайковский. Либретто: Иван Всеволожский и Мариус Петипа. Хореография: Мариус Петипа. Редакция: Гедиминас Таранда. 6+. Мероприятие платное. 
  • 14.00 — 15.00 — Добрая гостиная Кристины Медведевой. Встреча с заслуженной артисткой России Евдокией Германовой в формате интервью. 6+. Вход свободный.
  • 15.00 — 17.00 — награждение участников конкурса «Открытая сцена». 6+. Вход свободный. 
  • 17.00 — 18.00 — музыкально-поэтический спектакль «Медный всадник и другие стихи Пушкина». В спектакле принимают участие: Ольга Кузина — заслуженная артистка России; Вадим Медведев — актёр театра и кино, создатель фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня». 6+. Мероприятие платное.
  • 19.00 — 21.00 — спектакль «Волки и овцы» Московского театра на Малой Ордынке. Комедия в 2-х действиях расскажет нам старую, как мир, историю о том, как одним людям суждено быть простодушными и кроткими, как овечки, а другим — хищными и опасными, как волки. 6+. Мероприятие платное.
  • 21.30 — 23.15 — закрытие фестиваля. Imperial Orchestra Virtuoso, шоу «Игра престолов». 6+. Мероприятие платное. 

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