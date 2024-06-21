Открыта регистрация и продажа билетов на Фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» в Тульском кремле

Для туляков выступят Дмитрий Маликов, Гоша Куценко, Даниил Спиваковский, Имперский Русский Балет и многие другие.

III Международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» открыл продажи и регистрацию на свои мероприятия, которые пройдут 16–18 августа 2024 года в Тульском кремле.

Хедлайнеры фестиваля:

Дмитрий Маликов, певец,

Гоша Куценко, актер театра, кино телевидения,

Даниил Спиваковский, актер театра и кино, заслуженный артист России,

Imperial Orchestra Virtuoso, шоу «Игра престолов»,

оркестр «Виртуозы Москвы»,

хор Сретенского монастыря,

Московский театр на Малой Ордынке,

Имперский Русский Балет.

Обратите внимание, что некоторые мероприятия фестиваля платные, на некоторые нужна регистрация. Подробности можно узнать на сайте «Пятницкой башни» по ссылке.

программа фестиваля

16 августа

19.00 — 19.30 — церемония открытия. 6+. Вход свободный.

6+. Вход свободный. 19.35 — 20.45 — музыкально-поэтический спектакль «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было». Литературно-музыкальный вечер зрители проведут в компании «Виртуозов Москвы» и актёров Юлии Авшаровой — заслуженной артистки России — и Юрия Анпилогова — обладателя премии «Московского комсомольца» за лучшую мужскую роль. 12+. Мероприятие платное.

Литературно-музыкальный вечер зрители проведут в компании «Виртуозов Москвы» и актёров Юлии Авшаровой — заслуженной артистки России — и Юрия Анпилогова — обладателя премии «Московского комсомольца» за лучшую мужскую роль. 12+. Мероприятие платное. 21.30 — 22.45 — хор Сретенского монастыря «Песни наших родителей». 6+. Мероприятие платное.

17 августа

12.00 — 13.30 — театр драматической клоунады «Семьянюки». Клоунский спектакль, в котором все персонажи — клоуны с единой душой и телом, олицетворяющие мир абсурда, в котором мы живем. 6+. Мероприятие платное.

Клоунский спектакль, в котором все персонажи — клоуны с единой душой и телом, олицетворяющие мир абсурда, в котором мы живем. 6+. Мероприятие платное. 14.00 − 15.00 — Добрая гостиная. Творческая встреча с Владимиром Ереминым в формате интервью, цель которого — дать возможность узнать о процессе создания произведений из первых рук. Ведущая Гостиной — актриса, журналист, организатор фестиваля — Кристина Медведева. 6+ Вход свободный.

в формате интервью, цель которого — дать возможность узнать о процессе создания произведений из первых рук. Ведущая Гостиной — актриса, журналист, организатор фестиваля — Кристина Медведева. 6+ Вход свободный. 17.00 − 18.00 — моноспектакль «Метель». Моноспектакль Заслуженного артиста России Даниила Спиваковского по мотивам одного из самых поэтичных произведений А. С. Пушкина. 12+. Мероприятие платное.

по мотивам одного из самых поэтичных произведений А. С. Пушкина. 12+. Мероприятие платное. 19.00 — 21.30 — спектакль «Загадочные вариации» . Спектакль-головоломка. Уже с первых минут зритель, как по заданию, начинает отслеживать мелкие детали и ловить метафоры-наводки, с удовольствием и расстановкой складывая эту причудливую мозаику. А тонкая и точная психологическая проработка характеров замечательного актерского состава и «дерзость» сценического решения режиссёра заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. В главных ролях: Гоша Куценко, Ольга Ломоносова, Григорий Сиятвинда. 16+. Мероприятие платное.

. Спектакль-головоломка. Уже с первых минут зритель, как по заданию, начинает отслеживать мелкие детали и ловить метафоры-наводки, с удовольствием и расстановкой складывая эту причудливую мозаику. А тонкая и точная психологическая проработка характеров замечательного актерского состава и «дерзость» сценического решения режиссёра заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. 16+. Мероприятие платное. 21.30 − 22.45 — концерт Дмитрия Маликова. Народный артист России, продюсер, пианист и композитор исполнит не только свои знаменитые хиты, но и инструментальные композиции из авторского проекта Pianomania. 6+. Мероприятие платное.

18 августа