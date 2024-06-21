  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Деревне Конюхова открыли спортплощадку имени Владислава Третьяка - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Деревне Конюхова открыли спортплощадку имени Владислава Третьяка

В Деревне Конюхова открыли спортплощадку имени Владислава Третьяка

Объект построен при поддержке компании «Лига Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».

Объект был построен при поддержке компании «Лига Ставок» и Фонда «Созвездие Добра». Открытие спортплощадки прокомментировал сам прославленный хоккеист:

– Открытие таких сооружений – всегда праздник. Жители Тульской области получили великолепный подарок. Во времена моей молодости можно было лишь мечтать о столь шикарных условиях. Уверен, что теперь у жителей деревни Федора Конюхова вырастет интерес к здоровому образу жизни, к хоккею, появятся возможности физического и нравственного развития. Огромное спасибо всем, благодаря кому появилась новая спортплощадка, – сказал Владислав Александрович.

Спортплощадка находится на территории Деревни Федора Конюхова в Заокском районе Тульской области. Это уникальная локация считается местной достопримечательностью, здесь расположены картинная галерея, храмы и часовни, а улицы названы в честь именитых путешественников: Миклухо-Маклая, Крузенштерна, Кусто и других.

Спортивная площадка в Деревне Конюхова (2).jpg

– В дальнейшем на территории деревни также появятся школа и детский сад. Спорт, духовность и образование – в первую очередь!, – заявил легендарный путешественник Федор Конюхов.

В тёплые месяцы новый физкультурно-спортивный объект будет использоваться для игры в футбол и баскетбол, а зимой он может быть перепрофилирован в площадку для хоккея.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 22:27 −1
Другие статьи по темам
Событие
Деревня Конюховаспортплощадкаспорт
Люди
Владислав ТретьякФедор Конюхов
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области инфляция ниже, чем в целом по стране
В Тульской области инфляция ниже, чем в целом по стране
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.