В Деревне Конюхова открыли спортплощадку имени Владислава Третьяка

Объект был построен при поддержке компании «Лига Ставок» и Фонда «Созвездие Добра». Открытие спортплощадки прокомментировал сам прославленный хоккеист:

– Открытие таких сооружений – всегда праздник. Жители Тульской области получили великолепный подарок. Во времена моей молодости можно было лишь мечтать о столь шикарных условиях. Уверен, что теперь у жителей деревни Федора Конюхова вырастет интерес к здоровому образу жизни, к хоккею, появятся возможности физического и нравственного развития. Огромное спасибо всем, благодаря кому появилась новая спортплощадка, – сказал Владислав Александрович.

Спортплощадка находится на территории Деревни Федора Конюхова в Заокском районе Тульской области. Это уникальная локация считается местной достопримечательностью, здесь расположены картинная галерея, храмы и часовни, а улицы названы в честь именитых путешественников: Миклухо-Маклая, Крузенштерна, Кусто и других.

– В дальнейшем на территории деревни также появятся школа и детский сад. Спорт, духовность и образование – в первую очередь!, – заявил легендарный путешественник Федор Конюхов.

В тёплые месяцы новый физкультурно-спортивный объект будет использоваться для игры в футбол и баскетбол, а зимой он может быть перепрофилирован в площадку для хоккея.