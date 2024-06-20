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Проезжую часть вдоль трамвайных путей на ул. Кауля в Туле отремонтируют в течение года

Проезжую часть вдоль трамвайных путей на ул. Кауля в Туле отремонтируют в течение года

Такой срок на проведение работ отвел суд.

Прокуратура Тулы совместно с Госавтоинспекцией проверила исполнение администрацией города законодательства, регулирующего осуществление дорожной деятельности. 

Оказалось, что управление по транспорту и дорожному хозяйству не заботилось о состоянии дороги по ул. Кауля на участке от ул. Оборонной до ул. Перекопской, что привело к образованию неровностей междурельсового пространства проезжей части.

«Такое положение дел создает угрозу безопасности для участников дорожного движения», — говорится в сообщении прокуратуры.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла главе администрации представление и направила в суд исковое заявление.

По иску прокурора суд обязал отраслевой орган местного самоуправления привести автодорогу в надлежащее состояние в срок до 26.05.2025. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.

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