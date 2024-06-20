На ул. Мосина и Павшинском мосту изменится схема движения: как будем ездить?

Из-за строительства моста через Упу с 22 июня по 12 августа на пересечении улиц Мосина и Павшинский мост временно изменится схема дорожного движения.
- Движение на кольцевом пересечении ул. Мосина и ул. Павшинский Мост перекроют.
- Чтобы разгрузить дорожный узел, вдоль автомоечного комплекса обустроили дополнительную дорогу шириной 3,5 м.
- Съезд с Павшинского моста переразметят: две полосы пойдут к ул. Коминтерна, одна полоса — в сторону ул. Чмутова.
- На участке от ул. Мосина до ул. Коминтерна по ул. Фрунзе с 22 июня введут одностороннее движение.
- На пересечении ул. Мосина и ул. Фрунзе изменится приоритет движения: преимущество будет у тех, кто поворачивает с ул. Мосина налево на Фрунзе.
- Светофоры на перекрестке улиц Фрунзе и Коминтерна, Ф. Смирнова и Коминтерна перенастроят.
Вот как выглядит новая схема дорожного движения в этом месте: