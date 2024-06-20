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На ул. Мосина и Павшинском мосту изменится схема движения: как будем ездить?

На ул. Мосина и Павшинском мосту изменится схема движения: как будем ездить?

Изменения вступают в силу уже с 22 июня.

Из-за строительства моста через Упу с 22 июня по 12 августа на пересечении улиц Мосина и Павшинский мост временно изменится схема дорожного движения. 

  • Движение на кольцевом пересечении ул. Мосина и ул. Павшинский Мост перекроют.
  • Чтобы разгрузить дорожный узел, вдоль автомоечного комплекса обустроили дополнительную дорогу шириной 3,5 м.
  • Съезд с Павшинского моста переразметят: две полосы пойдут к ул. Коминтерна, одна полоса — в сторону ул. Чмутова.
  • На участке от ул. Мосина до ул. Коминтерна по ул. Фрунзе с 22 июня введут одностороннее движение.
  • На пересечении ул. Мосина и ул. Фрунзе изменится приоритет движения: преимущество будет у тех, кто поворачивает с ул. Мосина налево на Фрунзе.
  • Светофоры на перекрестке улиц Фрунзе и Коминтерна, Ф. Смирнова и Коминтерна перенастроят.

Вот как выглядит новая схема дорожного движения в этом месте:

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