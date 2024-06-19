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В тульском СК рассказали, в чем подозревают полковника Паситову

В тульском СК рассказали, в чем подозревают полковника Паситову

Следователи прокомментировали информацию Myslo о задержании заместителя начальника миграционной службы.

— В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области сотрудниками следственного управления СК России по Тульской области при оперативном сопровождении регионального УФСБ была задержана заместитель начальника УВМ УМВД России по Тульской области. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), — сообщили в ведомстве. — В период с 2020 по 2024 год члены преступного сообщества за денежное вознаграждение оказывали иностранцам услуги по фиктивному трудоустройству и постановке их на учет. Подложные документы для оформления регистрации передавались в УВМ УМВД России по Тульской области, где по договоренности с должностными лицами осуществлялась процедура выдачи документов иностранным гражданам.

Сюжет: Миграционный скандал в тульском УМВД
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