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Министр МВД Владимир Колокольцев поздравил главу тульской полиции Андрея Даценко с новым званием
Фото: мвд.рф

Министр МВД Владимир Колокольцев поздравил главу тульской полиции Андрея Даценко с новым званием

Министр отметил, что решение президента является кредитом доверия и высокой оценкой результатов труда сотрудников ведомства.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, на которой объявил Указ президента Владимира Путина о присвоении сотрудникам ведомства специальных званий высшего начальствующего состава. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Среди участников церемонии – начальник Управления МВД России по Тульской области Андрей Иванович Даценко. Он получил специальное звание генерал-майора полиции.

– Поздравляю вас с присвоением специального звания, благодарю за службу и достигнутые результаты, – сказал Владимир Колокольцев. – Уверен, что вы как опытный руководитель, проявите свои лучшие профессиональные качества, сможете сплотить вверенный вам коллектив и собственным примером мобилизовать подчинённых на добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Отечества.  

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