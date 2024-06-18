Где в Туле отключат свет 19 июня

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- Красноармейский пр-т, 19,
- ул. К. Цеткин, 20,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. К. Маркса, 86-126 (чётн.), 79-97, 103-115 (нечётн.), 81-а, 87-а, 88-а, 124-а, 126-а,
- ул. Марата, 9, 11,
- ул. Приупская, 4-б, 6, 6-а, 7,
- 1-й пр. Металлургов, 7,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
- 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б,
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 72, 92-а, 96,
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Малаховская, 1,
- ул. Тесницкая, 2, 6,
- пос. Скуратово: пос. 2-й Западный: ул. Некрасова, 35-45 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Пушкина, 25-47, 2.