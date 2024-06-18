Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал поддержать новые тульские проекты благоустройства

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом заместитель Председателя Правительства РФ сообщил на встрече с врио главы региона Дмитрием Миляевым.

Марат Хуснуллин отметил положительную динамику Тульской области в сфере жилищного и дорожного строительства, в реализации госпрограмм и по другим курируемым им сферам.

На встрече обсудили программу социально-экономического развития региона: развитие и модернизацию коммунальной, инженерной, дорожной инфраструктуры и другие темы.

Были затронуты вопросы реконструкции трассы «Тула-Новомосковск» и Калужского шоссе, строительства третьей очереди Восточного обхода.

– По поручению Владимира Путина подготовлен новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Он включает развитие коммунальной и дорожной сфер, повышение объемов строительства, в том числе соцобъектов, расселение аварийного жилья. Мы обсудили каждый аспект проекта и наметили планы по его реализации в Тульской области, – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер Правительства РФ подчеркнул, что новые региональные проекты благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» будут поддержаны.

– В последние годы было реализовано много совместных проектов в различных сферах. Благодаря поддержке Марата Хуснуллина мы сделали серьезные шаги по модернизации ЖКХ, строительству социальных объектов и благоустройству, – отметил Дмитрий Миляев.

Врио губернатора выразил уверенность, что эффективное взаимодействие с Минстроем РФ по развитию Тульской области и модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжено.