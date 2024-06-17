В Тульской области стало больше мест для приема батареек на переработку

В муниципалитетах появились новые точки для приема батареек. В основном они располагаются в торговых центрах и магазинах.
Список адресов появился в телеграм-канале «Зелёнка».
- Ефремов, ул. Мира, 2-г;
- Алексин, ул. Мира, 20, ТЦ SPAR;
- Богородицк, Заводской пр-д, 6-а, ТЦ «Мега Бум»;
- Донской, ул. Октябрьская, 44, ТЦ «Донской»;
- Кимовск, ул. Бессолова, 74, ТЦ «Верный»;
- Киреевск, ул. Мира, 10-б, ТЦ «Континент»; ул. Мира, 22-а, ТЦ «Талисман»;
- Тула, ул. Пролетарская 22-а, ТРЦ «РИО»;
- Тула, ул. Фрунзе, 3, ТОЦ «Империя»;
- Тула, ул. М. Горького, 7-а, ТЦ SPAR;
- Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси»;
- Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор»;
- Тула пр. Ленина, 122, ТЦ «Карнавал»;
- Тула, ул. Металлургов, 87, ТЦ SPAR;
- Узловая, ул. Октябрьская, 8, ТЦ SPAR;
- Щёкино, ул. Советская, 27, ТЦ «Панорама».
Напомним, батарейки относятся к II классу опасности и являются высокоопасными отходами. В их составе содержатся чрезвычайно вредные вещества: свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк и прочие элементы.