В Тульской области стало больше мест для приема батареек на переработку

В муниципалитетах появились новые точки для приема батареек. В основном они располагаются в торговых центрах и магазинах.

Список адресов появился в телеграм-канале «Зелёнка».

Ефремов, ул. Мира, 2-г;

Алексин, ул. Мира, 20, ТЦ SPAR;

Богородицк, Заводской пр-д, 6-а, ТЦ «Мега Бум»;

Донской, ул. Октябрьская, 44, ТЦ «Донской»;

Кимовск, ул. Бессолова, 74, ТЦ «Верный»;

Киреевск, ул. Мира, 10-б, ТЦ «Континент»; ул. Мира, 22-а, ТЦ «Талисман»;

Тула, ул. Пролетарская 22-а, ТРЦ «РИО»;

Тула, ул. Фрунзе, 3, ТОЦ «Империя»;

Тула, ул. М. Горького, 7-а, ТЦ SPAR;

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси»;

Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор»;

Тула пр. Ленина, 122, ТЦ «Карнавал»;

Тула, ул. Металлургов, 87, ТЦ SPAR;

Узловая, ул. Октябрьская, 8, ТЦ SPAR;

Щёкино, ул. Советская, 27, ТЦ «Панорама».

Напомним, батарейки относятся к II классу опасности и являются высокоопасными отходами. В их составе содержатся чрезвычайно вредные вещества: свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк и прочие элементы.