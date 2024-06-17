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В Тульской области стало больше мест для приема батареек на переработку

В Тульской области стало больше мест для приема батареек на переработку

О новых пунктах сообщил телеграм-канал «Зелёнка».

В муниципалитетах появились новые точки для приема батареек. В основном они располагаются в торговых центрах и магазинах. 

Список адресов появился в телеграм-канале «Зелёнка».

  • Ефремов, ул. Мира, 2-г; 
  • Алексин, ул. Мира, 20, ТЦ SPAR; 
  • Богородицк, Заводской пр-д, 6-а, ТЦ «Мега Бум»; 
  • Донской, ул. Октябрьская, 44, ТЦ «Донской»; 
  • Кимовск, ул. Бессолова, 74, ТЦ «Верный»; 
  • Киреевск, ул. Мира, 10-б, ТЦ «Континент»; ул. Мира, 22-а, ТЦ «Талисман»; 
  • Тула, ул. Пролетарская 22-а, ТРЦ «РИО»; 
  • Тула, ул. Фрунзе, 3, ТОЦ «Империя»; 
  • Тула, ул. М. Горького, 7-а, ТЦ SPAR; 
  • Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси»; 
  • Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор»; 
  • Тула пр. Ленина, 122, ТЦ «Карнавал»; 
  • Тула, ул. Металлургов, 87, ТЦ SPAR; 
  • Узловая, ул. Октябрьская, 8, ТЦ SPAR; 
  • Щёкино, ул. Советская, 27, ТЦ «Панорама».

Напомним, батарейки относятся к II классу опасности и являются высокоопасными отходами. В их составе содержатся чрезвычайно вредные вещества: свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк и прочие элементы.

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