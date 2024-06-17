  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В двух районах Тулы на сутки отключат водоснабжение - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В двух районах Тулы на сутки отключат водоснабжение
Фото из архива Myslo

В двух районах Тулы на сутки отключат водоснабжение

По информации «Тулагорводоканала», это связано с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к работе в зимних условиях.

Начиная с 8.00 четверга, 20 июня, до 8.00 пятницы, 21 июня, будет прекращена подача воды по ряду адресов.

В Пролетарском районе: ул. Пролетарская, ул. Степанова, ул. Декабристов, ул. Марата, ул. Плеханова, ул. Гармонная, ул. Замочная, ул. Кирова, ул. Чапаева, ул. Калинина, ул. Епифанская, ул. Металлургов, д. 85, 89, 106, 108, ул. Ложевая, ул. Серова, ул. Приупская, ул. Осташова, ул. Каракозова, ул. Вяземская, ул. Веневское шоссе, ул. Сызранская, ул. Индустриальная, ул. К.Маркса, ул. Демидовская плотина.

В Центральном районе: ул. Кауля, ул. Оборонная, ул. Староникитская, ул. М. Смирнова, ул. Пирогова, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, ул. Советская, ул. Рязанская, ЖК Суворовский, ЖК Левобережный, ЖК Времена года, Юго-Восточный микрорайон, п. Басово-Прудный, п. Старо-Басово, п. Менделеевский, п. Южный, п. Трудовой, п. Восточный, п. Северный, п. Октябрьский, п. Угольный.   

Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается по следующим адресам: ул. Советская, ул. Лейтейзена, Красноармейский проспект, ул. Ф. Смирнова, ул. Сойфера, ул. Мосина, ул. Ленина, ул. Революции, ул. Фрунзе, ул. Демонстрации, ул. Каминского.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение водыводоснабжениеТулагорводоканалнет воды
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле «танкист» не выдержал и помчал по встречке
В Туле «танкист» не выдержал и помчал по встречке
Капремонт подъезда к Туле со стороны трассы М-2 «Крым» идёт с опережением графика
Капремонт подъезда к Туле со стороны трассы М-2 «Крым» идёт с опережением графика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.