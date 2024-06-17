В двух районах Тулы на сутки отключат водоснабжение

Фото из архива Myslo

По информации «Тулагорводоканала», это связано с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к работе в зимних условиях.

Начиная с 8.00 четверга, 20 июня, до 8.00 пятницы, 21 июня, будет прекращена подача воды по ряду адресов.

В Пролетарском районе: ул. Пролетарская, ул. Степанова, ул. Декабристов, ул. Марата, ул. Плеханова, ул. Гармонная, ул. Замочная, ул. Кирова, ул. Чапаева, ул. Калинина, ул. Епифанская, ул. Металлургов, д. 85, 89, 106, 108, ул. Ложевая, ул. Серова, ул. Приупская, ул. Осташова, ул. Каракозова, ул. Вяземская, ул. Веневское шоссе, ул. Сызранская, ул. Индустриальная, ул. К.Маркса, ул. Демидовская плотина.

В Центральном районе: ул. Кауля, ул. Оборонная, ул. Староникитская, ул. М. Смирнова, ул. Пирогова, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, ул. Советская, ул. Рязанская, ЖК Суворовский, ЖК Левобережный, ЖК Времена года, Юго-Восточный микрорайон, п. Басово-Прудный, п. Старо-Басово, п. Менделеевский, п. Южный, п. Трудовой, п. Восточный, п. Северный, п. Октябрьский, п. Угольный.

Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается по следующим адресам: ул. Советская, ул. Лейтейзена, Красноармейский проспект, ул. Ф. Смирнова, ул. Сойфера, ул. Мосина, ул. Ленина, ул. Революции, ул. Фрунзе, ул. Демонстрации, ул. Каминского.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.