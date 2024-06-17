Капремонт подъезда к Туле со стороны трассы М-2 «Крым» идёт с опережением графика

Фото: rosavtodor.gov.ru

По заказу ФКУ Упрдор Москва – Харьков работы стартовали в марте 2024 года и выполнены на 50%.

Речь идет об участке с 0 по 7 км, расположенном в Большой Туле. Здесь активно идёт капремонт, основная цель которого – сделать современную и безопасную дорогу с высокой пропускной способностью. Проезжую часть тут расширят с двух до четырех полос, а встречные потоки разделят осевым ограждением. Техническая готовность участка составляет 50 %.

Для пропуска воды под насыпью дороги построены семь труб, в финальной стадии находится устройство земляного полотна, укладка нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. Обустроено 8 из 10 локальных водоочистных сооружений. Подрядчик монтирует прикромочные лотки, устанавливает столбы электроосвещения.

Для местных жителей построят восемь автобусных остановок, тротуары и пешеходные дорожки, установят новые дорожные знаки и четыре светофора. Также в этом сезоне капитально отремонтируют мост через реку Волоть. Ввод участка в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2026 года, работы идут с опережением графика.