Начальник тульского УМВД выиграл групповую велогонку на дистанции 32 километра

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

16 июня в поселке Дубна Тульской области прошла групповая гонка этапа серии шоссейных велозаездов Cyclingrace. В соревнованиях участвовало более 700 опытных спортсменов и любителей велоспорта из разных регионов России. Велосипедисты преодолели на выбор три дистанции: 32, 76 и 100 километров.

В этом году в гонке принял участие начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко. Он стал победителем на дистанции 32 километра.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, Андрей Даценко много лет занимается велоспортом. Он считает, что регулярные тренировки — это не только здоровый образ жизни, они помогают развивать силу, выносливость, самодисциплину, что положительно сказывается на профессиональной деятельности.