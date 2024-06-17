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Начальник тульского УМВД выиграл групповую велогонку на дистанции 32 километра
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Начальник тульского УМВД выиграл групповую велогонку на дистанции 32 километра

Велоспортом Андрей Даценко занимается много лет.

16 июня в поселке Дубна Тульской области прошла групповая гонка этапа серии шоссейных велозаездов Cyclingrace. В соревнованиях участвовало более 700 опытных спортсменов и любителей велоспорта из разных регионов России. Велосипедисты преодолели на выбор три дистанции: 32, 76 и 100 километров.

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В этом году в гонке принял участие начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко. Он стал победителем на дистанции 32 километра.

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Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, Андрей Даценко много лет занимается велоспортом. Он считает, что регулярные тренировки — это не только здоровый образ жизни, они помогают развивать силу, выносливость, самодисциплину, что положительно сказывается на профессиональной деятельности.

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