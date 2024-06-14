Из-за строительства моста в Туле до августа перекроют движение на кольце ул. Мосина

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 22 июня по 12 августа на пересечении улиц Мосина и Павшинский мост временно изменят схему дорожного движения. Это связано с проведением работ на возводимом мосту через р. Упу.

Так, подрядная организация будет выполнять обустройство съездов автодороги с монолитных эстакад, устройство насыпи земляного полотна, дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия, монтаж бортового камня, линии ливневой канализации, наружного освещения, подпорных стен.

— Временная схема дорожного движения разработана подрядной организацией, согласована управлением по транспорту и дорожном хозяйству и Госавтоинспекцией. С 22 июня движение на кольцевом пересечении ул. Мосина и ул. Павшинский мост будет перекрыто. Мы понимаем, что это важный участок и связывает густонаселенные районы города, поэтому для обеспечения транспортной доступности обустроена дополнительная дорога вдоль автомоечного комплекса шириной 3,5 м, — отметил первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

Как сообщает городская администрация, для улучшения пропускной способности будет переразмечен съезд с Павшинского моста.

Две полосы будут направлены к ул. Коминтерна и одна полоса в сторону ул. Чмутова.

На участке от ул. Мосина до ул. Коминтерна по ул. Фрунзе будет введено одностороннее движение, на пересечении ул. Мосина и ул. Фрунзе будет изменен приоритет движения: преимущество получат те, кто поворачивает с ул. Мосина налево на ул. Фрунзе.

Также будет проведена работа по перенастройке светофорных объектов на пересечении улиц Фрунзе и Коминтерна, Ф. Смирнова и Коминтерна.