В Туле наградили лучших медицинских работников региона

Фото Алексея Пирязева.

Праздник для медиков собрал в драмтеатре лучших врачей, фельдшеров, медицинских сестер, провизоров, фармацевтов Тулы и Тульской области.

С профессиональным праздником медработников поздравил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Он отметил, что в Тульской области более 18 тысяч человек связали свою жизнь с медициной.

— С каждым годом в вашей профессии появляются новые технологии, более совершенное оборудование, эффективные лекарства. Но значимость внимательного, человечного отношения к пациентам остается решающей, — сказал Дмитрий Миляев. — Правительство Тульской области многое делает для того, чтобы улучшить условия работы медработников. В регионе реализуется программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках программы в прошлом году был капитально отремонтирован 21 объект, установлено 60 модульных конструкций, закуплено 66 служебных автомобилей.

В 2023 году ввели в строй новый онкологический центр, построенный по поручению Президента и при поддержке Алексея Дюмина. Это передовое, востребованное учреждение, благодаря которому у жителей появилась возможность получить всю необходимую помощь по профилю онкологии, не выезжая за пределы региона.

Дмитрий Миляев отметил, что особое внимание уделяется развитию кардиологической службы. Сегодня благодаря цифровым технологиям житель каждого населенного пункта Тульской области может быстро получить консультацию врачей и скорректировать лечение.



Дмитрий Миляев вручил медсестре кардиологического отделения Богородицкой ЦРБ Тамаре Юдиной почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ.

— Служба скорой медицинской помощи работает без перерывов и выходных. Врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки, водители экипажей проявляют профессионализм и чуткость в борьбе за жизнь и здоровье наших жителей. У бригад скорой помощи есть все необходимое, чтобы вовремя прибыть на вызов, оперативно определить опасное состояние и сразу доставить пациента в стационар. Большим подспорьем в работе медиков остается санавиация, которая помогает в кратчайшие сроки и бережно доставлять пациентов в областные или федеральные центры.

Продолжает работу новый корпус перинатального центра, где выхаживают самых «тяжелых» малышей, помогают им набираться сил и развиваться. А для будущих мам созданы все условия, чтобы им было спокойно и комфортно, — рассказал Дмитрий Миляев.



Дмитрий Миляев вручил хирургу БСМП имени Д. Я. Ваныкина Марии Шляховой нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Врио губернатора добавил, что поступательно решается задача кадрового обеспечения системы здравоохранения. Медикам предоставляется широкий комплекс мер социальной поддержки. В 2023 году ими воспользовалось более 3700 человек. Для врачей с ученой степенью построен коттеджный поселок. Кроме того, медики получают служебные квартиры и компенсацию за аренду жилья. Все это в комплексе дает заметный результат. За 2023 год на работу в государственные медучреждения Тульской области устроилось порядка 900 врачей.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждена Валентина Елистратова, врио главного врача Тульского областного Дома ребенка.

Дмитрий Миляев поблагодарил медицинских работников за труд и верность профессии и вручил им государственные, ведомственные и региональные награды. Награды сотрудникам учреждений здравоохранения также вручили заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков и министр здравоохранения региона Михаил Малишевский.

— Я от всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника. И хочу вам самим прежде всего пожелать крепкого здоровья. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие.

Будьте счастливы! Ведь от вашего настроения, вашего здоровья, вашего самочувствия зависит многое. Вся та энергия, которая есть в вас, передается и вашим пациентам.

Спасибо вам за то, что все вы — высококвалифицированные люди. Сбережение жизни и здоровья людей — важнейшая задача. Здоровый врач — залог успешного лечения пациентов, — подытожил Дмитрий Миляев.



Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено Ирине Захаровой, главной медицинской сестре Тульского областного наркологического диспансера № 1.

Перед торжественной церемонией награждения Дмитрий Миляев передал медработникам десять автомобилей, приобретенных по нацпроекту «Здравоохранение».

Он отметил, что первичное звено здравоохранения — самая востребованная часть медицинской службы. За последние годы проведена большая работа по его укреплению.

— Новые автомобили помогут врачам и фельдшерам работать более оперативно и сократить время доезда до пациентов. Всего за последние годы мы передали фельдшерам районных больниц более 100 машин, — сказал Дмитрий Миляев.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский добавил, что машины распределены по принципу наибольшей необходимости. В качестве служебного автотранспорта их получили медицинские работники, обслуживающие сельских жителей и имеющие водительское удостоверение.