«Страна в миниатюре»: о чем рассказали таджикские настолки, танцы Кавказа и юбка цыганки

Концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп» фестиваля «Страна в миниатюре» по традиции вновь собрала на площадке тульского «Добродея» представителей самых разных культур. В этом году он прошел под девизом «Сохраняя сокровища нации».

Главная сцена стала центральной точкой праздника. Здесь состоялась концертная программа, демонстрирующая все разнообразие национальных колоритов народов Тульской области. Но блистали не только артисты на сцене — под народные мотивы зажигательно отплясывали и гости мероприятия.

Саида Самойлова, представитель танцевальной студии «Кавказ Дэнс»:

Саида Самойлова — Народные танцы — это эмоции, это душа народов. И здорово, что есть возможность вот так просто собраться и от души потанцевать. Многие любят народные танцы, и мы с удовольствием готовы учить каждого. Приятно, что интерес к ним проявляют не только дети, но и взрослые, потому что танцы — они для всех и вне возраста! Они позволяют раскрыть женственность и мужественность, объединяют и дарят радость.

Многие гости фестиваля, кстати, не упустили возможность взять пару уроков у профессиональных танцоров на мастер-классе «В ритме народов».

Наталья Деева, гость фестиваля — Мы с подругами попробовали научиться танцевать лезгинку. Да, не самый простой танец, с непривычки было сложновато. Но даже если не все получилось с первого раза — это было здорово, удалось прочувствовать настроение этого темпераментного танца. Я бы очень хотела, чтобы дети обязательно знали наши русские национальные танцы и традиции сохранялись и передавались из поколения в поколение.

Больше узнать об особенностях той или иной национальности можно было на выставке костюмов.

Анастасия Моисеева, менеджер отдела «Историко-культурный центр» Центра народного творчества Объединения центра развития культуры Тульской области:

Анастасия Моисеева — Исконный наряд цыганки обязательно включал юбку до пола. Но знаменитые пышные юбки появились не от избытка ткани, а как раз от недостатка: когда подол юбки изнашивался до лохмотьев, цыганка аккуратно его подрезала и нашивала полоски ткани от старых платьев или из купленных по дешёвке в лавке обрезков ткани. Еще один постоянный атрибут цыганской женщины — большое количество золотых украшений. Это не для того, чтобы всем демонстрировать свое богатство, а для того, чтобы его надежно хранить. Это сейчас цыгане ведут оседлый образ жизни, а раньше это был кочевой народ, поэтому все свое хранилось при себе, а самое ценное — на себе.

Значительную часть выставки заняла экспозиция, посвященная старинному тульскому костюму.

— «Встречают по одежке» — раньше это выражение имело прямое значение, поскольку одежда сообщала о человеке буквально все. О женщине, например: замужем она или нет, есть ли у нее дети и сколько их, какого она сословия. А поскольку Россия — многонациональная страна, то обязательно нужно знать не только свои традиции, но и знакомиться с обычаями других народов, живущих с нами на одной территории.

Мастер-класс «От узора до орнамента» открывал тайны верований и религиозных представлений народов.

Ольга Алешина, художник — Народные мотивы — это не просто традиционные рисунки. Они хранят воспоминания о местности, в которой жили люди, о том, во что они верили, чего боялись. Конечно, в рамках мастер-класса мы рисуем и не затрагиваем историю возникновения тех или иных мотивов — аудитория у нас от мала до велика. Но даже роспись сундучка — это возможность приобщиться к культуре тех или иных народов.

Валентина Шевцова — Сегодня классный праздник — День России. И очень здорово, что мы его отмечаем вот такой большой многонациональной компанией. Я с удовольствием посмотрела выступления национальных коллективов — они все яркие, эмоциональные и заряжают хорошим настроением! А затем смогла попробовать и себя в роли танцора — разучила несколько движений на мастер-классе, а сын в это время был увлечен рисованием орнаментов.

Большим спросом у гостей фестиваля пользовалась интерактивная площадка «Игры предков». Здесь все желающие смогли освоить и поиграть в русские, дагестанские, азербайджанские, казахские, таджикские, японские игры.

17-летний Мухаммадюсуф Нозоров помогал гостям освоить таджикскую игру «санчил»:

Мухаммадюсуф Нозоров — В «санчил» в Таджикистане играют все: и мальчики, и девочки. Прелесть в том, что все, что надо для нее, — всего восемь небольших камушков, а они найдутся всегда. Игра заключается в демонстрации ловкости, и есть два варианта ее показать: либо подбрасывать одновременно четыре камушка и пытаться поймать все их тыльной стороной кисти, либо подбрасывать один камушек и в это время стараться загнать в «ворота» остальные три.

Мухаммадюсуф приехал в Тулу два года назад из Таджикистана. Говорит, что поначалу в школе было непросто: учебная программа другая, одноклассники новые, русский язык тоже нужно было подтягивать.

Приходилось много времени самостоятельно учиться, чтобы не отставать. Впереди — выпускной класс, после которого молодой человек планирует поступать на юридический факультет, а после окончания вуза — помогать соотечественникам знакомиться с законами и традициями России.

— Уверен, что залог дружеских отношений между разными народами — уважение к традициям друг друга и соблюдение законов, — рассказывает Сухроб Термизов. — Сейчас мы активно этим занимаемся, знакомя наших соотечественников с историей Тулы и России, помогаем выучить язык. Но и всегда рады рассказать тулякам о том, какие обычаи есть у нас, в какие игры играют наши дети.

Сухроб Термизов сейчас — старший преподаватель кафедры лингвистики Международной полицейской академии. В Тулу приехал в 2017 году по программе переселения соотечественников. Признается, что с детства любил Россию и русский язык и преподавал его в родном Душанбе.

Завершился фестиваль посадкой «Аллеи дружбы». В ней приняли участие руководители и представители национальных общественных организаций Тульской области.