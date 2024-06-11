Туляков приглашают на бесплатный онкоскрининг

Фото Дмитрия Дзюбина.

15 июня с 8.00 до 14.00 в тульском областном онкоцентре пройдёт день открытых дверей.



Туляки смогут пройти онкоскрининг у врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога. Пациентам проведут маммографию, УЗИ молочных желез (по показаниям), жидкостную цитологию, низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 лет, которым не проводилась РКТ в течение года), возьмут анализ крови на простатический специфический антиген.



Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.