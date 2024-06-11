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Туляков приглашают на бесплатный онкоскрининг
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков приглашают на бесплатный онкоскрининг

15 июня в областном онкоцентре пройдёт день открытых дверей.

15 июня с 8.00 до 14.00 в тульском областном онкоцентре пройдёт день открытых дверей.

Туляки смогут пройти онкоскрининг у врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога. Пациентам проведут маммографию, УЗИ молочных желез (по показаниям), жидкостную цитологию, низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 лет, которым не проводилась РКТ в течение года), возьмут анализ крови на простатический специфический антиген.

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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