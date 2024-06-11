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«Белые и лисички пошли!»: туляки открыли сезон благородных грибов
Фото Эдуарда Суркова и Марии Горшелевой.

«Белые и лисички пошли!»: туляки открыли сезон благородных грибов

Фотографиями грибного улова туляки делятся в соцсетях.

После дождей в тульских лесах пошли боровики. Правда, как отмечают грибники, все зависит от района. Там, где дожди были сильными, белые уже встречаются. Туляки пишут, что находили белые в Варфоломеево и Суворовском районе, в Алексине и Туле по Веневской трассе.

На солнечных полянках местами созрела земляника.

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«Набрал за два часа около Ясной Поляны», — рассказал Эдуард Сурков. 

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Фото Марии Горшелевой.

Грибники рассказывают, что в лесах уже появляются не только белые, но и лисички. «Раз уже продают на „9 Мая“, значит, точно пошли!» — пишут они.

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