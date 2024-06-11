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Победителям викторины ко Дню России вручены ценные подарки

Победителям викторины ко Дню России вручены ценные подарки

Телевизор с большой диагональю, современный ноутбук, смартфон и сертификат на покупку бытовой техники получили победители викторины ко Дню России.

Викторина проходила с 5 по 9 июня на странице общественной организации «Добрый мир» в социальной сети «ВКонтакте». Участникам предлагалось ответить на пять вопросов, посвященных истории и традициям нашей страны. В викторине приняли участие свыше 700 человек. 10 июня с помощью генератора случайных чисел среди верно ответивших на вопросы были определены победители.

«Спасибо большое организаторам викторины, — сказала победительница Ирина Воронкова, получившая в подарок телевизор. — Радости было очень много, когда узнала о победе. До этого участвовала в викторинах, но не везло, а тут такой хороший подарок к празднику».

«Было очень неожиданно увидеть себя в списке победителей, — отметила Татьяна Громова. — В первые минуты потеряла дар речи, не верилось, что такое бывает на самом деле. Несколько раз перезванивала организаторам, уточняла, действительно ли я победила. Очень приятно, спасибо! Выигранный телефон подарю ребенку».

«Вопросы викторины не вызвали сложностей, но на победу и не надеялась, очень удивилась, — рассказала Оксана Барышева. — На что потратить сертификат, пока окончательно не решили, планов много».

Подарки победителям вручили первый заместитель председателя Тульской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Галина Алешина и врио главного врача Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.

«Радует, что в викторине приняли участие большое количество жителей региона, — подчеркнула Галина Ивановна. — Хорошо, что в преддверии праздника и в Год семьи проходят подобные мероприятия: люди могут проверить свои знания, узнать нечто новое, поучаствовать всей семьей. Такие события будут продолжены, и еще больше жителей Тульской области получат возможность к ним присоединиться».

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«Проведение подобных викторин — это замечательная идея, — отметила Анна Александровна. — Поводов для положительных эмоций всегда хочется побольше, и любое, особенно такое неожиданное известие о победе, — это очень здорово. Чем больше будет таких мероприятий, тем солнечнее и радостнее будет жизнь жителей нашего города и региона. Я считаю, что это очень важно и ценно».

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Председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов напомнил, что викторины, приуроченные к праздникам и знаковым датам, проходят в Год семьи в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!».

«В викторинах жители Тульской области участвуют целыми семьями, узнают много новых интересных фактов и проводят совместный познавательный досуг, — подчеркнул Антон Неклюдов. — Помимо онлайн викторин, предусмотрен и очный формат их проведения. Так, большая викторина с распределением свыше 5 тысяч подарков состоялась на специально организованных счетных участках в преддверии 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Ближайшая онлайн викторина состоится совсем скоро».

Чтобы не пропустить шанс участвовать в новых викторинах и получить ценный подарок, следите за обновлениями страницы «Добрый мир» в «ВКонтакте».

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