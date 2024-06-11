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За неделю поисковики нашли под Белёвом останки 32 красноармейцев
Фото: vk.com/club155803079

За неделю поисковики нашли под Белёвом останки 32 красноармейцев

Волонтёры отряда «Штурм» ведут полевые работы на местах ранее обнаруженных воинских захоронений.

Тульское региональное отделение Российского военно-исторического общества и представители поискового отряда «Штурм» продолжают экспедицию «Вахта Памяти «Тульский рубеж – 2024».

Вместе с единомышленниками из объединения «Они сражались за Родину» и поискового отряда «Суворовец» искатели ведут работы на территории ранее обнаруженных неучтенных воинский захоронений в Белёвском районе Тульской области.

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По состоянию на 11 июня обнаружены и извлечены на поверхность останки 61 павшего героя. Напомним, 3 июня волонтёры сообщили об обнаружении 29 бойцов. После завершения полевых работ поисковики займутся установлением личностей воинов и будут искать их родственников.

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Место
Тульская область

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