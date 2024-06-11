«Ой-ой! Откуда столько воды? Потоп!» – женщина, у которой смыло огород, записала эмоциональное видео

В редакцию Myslo прислали видео от жителей Товарково. После накрывших район ливней, местами с градом, жители лишились урожая — огороды смыло.

Одна из местных жительниц записала эмоциональное видео. Женщина ходит по огороду, удивляется, что откуда-то непогодой на участок принесло деревянную дверь (!). Потом заглядывает в теплицу и приходит в ужас.

Конец прошлой недели в Товарковском действительно выдался непростым. С четверга лили дожди, были грозы с градом. Однако никаких серьезных ЧП не зарегистрировано, рассказала глава МО Нина Жилякова.