  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Ой-ой! Откуда столько воды? Потоп!» – женщина, у которой смыло огород, записала эмоциональное видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Ой-ой! Откуда столько воды? Потоп!» – женщина, у которой смыло огород, записала эмоциональное видео

«Ой-ой! Откуда столько воды? Потоп!» – женщина, у которой смыло огород, записала эмоциональное видео

Сильные ливни лишили урожаев некоторых жителей Товарково Богородицкого района Тульской области.

В редакцию Myslo прислали видео от жителей Товарково. После накрывших район ливней, местами с градом, жители лишились урожая — огороды смыло.

Одна из местных жительниц записала эмоциональное видео. Женщина ходит по огороду, удивляется, что откуда-то непогодой на участок принесло деревянную дверь (!). Потом заглядывает в теплицу и приходит в ужас.

Конец прошлой недели в Товарковском действительно выдался непростым. С четверга лили дожди, были грозы с градом. Однако никаких серьезных ЧП не зарегистрировано, рассказала глава МО Нина Жилякова. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
потопсмыло огород
Место
Тульская областьТоварково

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Стали известны подробности о ДТП с перевертышем на трассе М-2 в районе Груманта
Стали известны подробности о ДТП с перевертышем на трассе М-2 в районе Груманта
Влад против: как и почему обычный туляк стал украинским диверсантом
Влад против: как и почему обычный туляк стал украинским диверсантом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.