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Стали известны подробности о ДТП с перевертышем на трассе М-2 в районе Груманта
Фото телеграм-канала «Тула.Происшествия».

Стали известны подробности о ДТП с перевертышем на трассе М-2 в районе Груманта

Авария случилась на 200-м километре трассы «Крым» утром 11 июня.

Как сообщили в Госавтоинспекции, сегодня в 9.50 46-летняя женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, по предварительной информации, не справилась с управлением. Автомобиль опрокинулся и ударился в отбойник.

В результате ДТП различные травмы получила водитель автомобиля, медпомощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась. 

Очевидцы в соцсетях отмечали, что в этом месте фура выехала на встречку прямо в лоб Mitsubishi, та вильнула в сторону обочины, а уже оттуда ее выкинуло на встречку в отбойник.

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