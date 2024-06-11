Стали известны подробности о ДТП с перевертышем на трассе М-2 в районе Груманта

Фото телеграм-канала «Тула.Происшествия».

Как сообщили в Госавтоинспекции, сегодня в 9.50 46-летняя женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, по предварительной информации, не справилась с управлением. Автомобиль опрокинулся и ударился в отбойник.

В результате ДТП различные травмы получила водитель автомобиля, медпомощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Очевидцы в соцсетях отмечали, что в этом месте фура выехала на встречку прямо в лоб Mitsubishi, та вильнула в сторону обочины, а уже оттуда ее выкинуло на встречку в отбойник.